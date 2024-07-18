МИД назвал недружественным отказ Чехии признавать паспорта без биометрии

Биометрический паспорт выглядит как традиционный бумажный документ, в который встроен чип. На него записываются паспортные данные владельца, цифровая фотография и биометрические данные — отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие. Распознать электронный паспорт можно по золотистому значку в нижней части обложки.