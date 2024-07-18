Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией страны. О том, чтобы Запад сбивал над Украиной российские ракеты, не может быть речи, с этим согласны союзники по НАТО, сказал Шольц. Польша ранее заявляла, что изучает идею, но не будет действовать без решения альянса.