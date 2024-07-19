Орбан: ЕС и США лишились признания глобального Юга из-за позиции по Украине

Он также отметил, что в предвыборной кампании Трампа внешняя политика не будет занимать центральное место и от экс-президента США вряд ли можно ожидать мирных инициатив до выборов. При этом в случае своей победы американский политик «будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира». Орбан подчеркнул, что у Трампа есть «подробные и обоснованные планы» по урегулированию конфликта. Однако, как отметил премьер Венгрии, победа республиканца на выборах президента США также будет означать, что бремя финансовой поддержки Киева ляжет на Евросоюз.