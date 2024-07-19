Байден поручил узнать, что американцы думают об участии Харрис в выборах

По мнению источников The Wall Street Journal, сейчас вопрос стоит не в том, «когда, а не если» Байден решит сняться с выборов (Axios писал, что об этом может быть объявлено в выходные), и ведущие демократы готовятся к проведению кампании без его участия. В то же время NYT отмечает, что решения Байдена выйти из гонки пока нет.