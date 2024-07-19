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Ким Чен Ын принял военную делегацию России

Российская военная делегация во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко посетила Северную Корею. С военными встретился лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщила местная госрадиостанция «Голос Кореи».

Источник: Пресс-служба Президента России

Встреча прошла в здании штаб-квартиры ЦК Трудовой партии Кореи. Глава делегации передал «теплое приветствие» от президента России Владимира Путина, назвавшего Ким Чен Ына «дорогим товарищем». Тот в ответ «выразил глубокую признательность». Стороны также подтвердили «важность и необходимость сотрудничества в военной сфере между двумя странами для защиты взаимной безопасности».

Ким Чен Ын заявил, что российская армии и народ «ведут крестовый поход за справедливость для защиты суверенных прав и безопасности страны». Он выразил «непоколебимую и решительную поддержку» РФ со стороны правительства и народа КНДР в ответ на военную операцию в Украине, передает его слова радио.

18—19 июня господин Путин посетил с визитом в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Российский президент выражал надежду, что их следующая встреча с председателем КНДР пройдет в Москве. По итогам поездки был подписан договор о стратегическом партнерстве. Он предполагает, в частности, оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.