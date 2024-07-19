Ким Чен Ын принял военную делегацию России

Встреча прошла в здании штаб-квартиры ЦК Трудовой партии Кореи. Глава делегации передал «теплое приветствие» от президента России Владимира Путина, назвавшего Ким Чен Ына «дорогим товарищем». Тот в ответ «выразил глубокую признательность». Стороны также подтвердили «важность и необходимость сотрудничества в военной сфере между двумя странами для защиты взаимной безопасности».
Ким Чен Ын заявил, что российская армии и народ «ведут крестовый поход за справедливость для защиты суверенных прав и безопасности страны». Он выразил «непоколебимую и решительную поддержку» РФ со стороны правительства и народа КНДР в ответ на военную операцию в Украине, передает его слова радио.