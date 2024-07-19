Ким Чен Ын принял военную делегацию России

18—19 июня господин Путин посетил с визитом в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Российский президент выражал надежду, что их следующая встреча с председателем КНДР пройдет в Москве. По итогам поездки был подписан договор о стратегическом партнерстве. Он предполагает, в частности, оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.