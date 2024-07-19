СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце. Такие данные огласил в четверг вечером в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на «многочисленные источники из числа демократов». По его сведениям, кандидат на пост главы администрации США от Демократической партии будет подбираться на ее национальном съезде в Чикаго
«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь [соответствующего содержания] для него составляется», — заявил Халперин.
Согласно изложенной им информации, Байден «продолжит оставаться на посту президента». «В этом заключается его намерение», — уточнил аналитик, который несколько десятков лет работает в тележурналистике в США.
Как при этом утверждал Халперин, Байден не собирается заявлять о том, что поддерживает в качестве кандидата на пост главы государства от демократов вице-президента США Камалу Харрис. «Он также, как мне говорят, не будет поддерживать вице-президента Харрис в качестве своей сменщицы. Они (руководители Демократической партии США — прим. ТАСС) надеются, что он (Байден — прим. ТАСС) поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго. Чтобы там была утверждена кандидатура от демократов», — отметил обозреватель.
По его версии, Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. Одними из таких фигур, то есть потенциальными кандидатами в вице-президенты США от демократов, комментатор назвал губернаторов штатов Кентукки, Пенсильвания, Калифорния и Мичиган Энди Бешира, Джоша Шапиро, Гэвина Ньюсома и Гретчен Уитмер.
Байден был вынужден дать согласие на выход из предвыборной гонки в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии, включая бывшего американского президента Барака Обаму и экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, подчеркнул Халперин. Он добавил, что ключевые помощники Байдена тоже довели до главы Белого дома выводы об отсутствии у него шансов на победу на выборах в ноябре после провального выступления на теледебатах с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня.