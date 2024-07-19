СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание

Как при этом утверждал Халперин, Байден не собирается заявлять о том, что поддерживает в качестве кандидата на пост главы государства от демократов вице-президента США Камалу Харрис. «Он также, как мне говорят, не будет поддерживать вице-президента Харрис в качестве своей сменщицы. Они (руководители Демократической партии США — прим. ТАСС) надеются, что он (Байден — прим. ТАСС) поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго. Чтобы там была утверждена кандидатура от демократов», — отметил обозреватель.