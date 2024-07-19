Окружение Байдена прогнозирует скорый закат его политической карьеры

Байден до сих пор блокировал все призывы к выходу из предвыборной гонки. Президент США находится под огромным давлением внутри партии из-за своего преклонного возраста и сомнений в своем психическом здоровье. После покушения на республиканца Дональда Трампа во время предвыборного выступления на выходных дебаты о кандидатуре Байдена ненадолго отошли на второй план. Теперь они разгораются с новой силой. В четверг издание Axios сообщило, что Байден снимет свою кандидатуру с выборов в ближайшие выходные. Опросы доказывают, что он не сможет победить Трампа и может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей, если продолжит добиваться второго срока. Ранее Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, только если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.