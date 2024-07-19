Окружение Байдена прогнозирует скорый закат его политической карьеры

Политический мир президента США Джо Байдена рушится. Главные союзники публично или в частном порядке призвали его уйти в отставку. Крупных пожертвований нет. Сбор средств на низовом уровне не поспевает за требованиями кампании, которую необходимо агрессивно расширять за три месяца до президентских выборов. Участники его собственной кампании по переизбранию уже заявили, что у него нет пути к победе. С тех пор, как три недели назад провальные дебаты в Атланте перевернули ход его кампании, Байден снова и снова пытался укрепить свои позиции, сопротивляясь попыткам отстранить его от власти.
Однако сейчас появилось ощутимое ощущение, что почва под его ногами ушла, а его карьера близится к концу. Об этом NBC News сообщили пять человек, знакомых с ситуацией. Даже некоторые из самых ярых сторонников президента внутри страны теперь считают, что все уже предрешено. «Мы близки к концу», — сказал человек, близкий к Байдену.
Собеседник, который ранее сомневался, что Байден когда-либо уйдет в отставку, признал, что все еще зависит от решения президента, но присоединился к числу его союзников, которые говорят, что он приближается к точке невозврата. По мере развития чрезвычайных событий президент США сдал положительный тест на COVID-19 в среду и уехал в свой загородный дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр, что вывело его из предвыборной кампании. Это снова резко контрастировало с бывшим президентом Дональдом Трампом, который, даже после того, как в субботу оказался на волосок от смерти, появится на шумной коронации на Республиканском национальном съезде в Милуоки в четверг вечером.
В среду конгрессмен Адам Шифф, баллотирующийся в сенат от Калифорнии, сделал примечательный публичный призыв к президенту отказаться от своей кандидатуры. Другие лидеры Демократической партии, включая конгрессменов Хакима Джеффриса и Нэнси Пелоси, а также сенатора Чака Шумера, высказали президенту серьезные опасения, подтвержденные опросами, указывающими на то, что он рискует потерять контроль над конгрессом, если останется на том же пути. Один из законодателей-демократов заявил, что, если Байден не согласится уйти в отставку, «какофония призывов» выйти из гонки станет только громче, и ожидается, что все больше законодателей будут настаивать сделать это. Законодатель назвал это «печальным моментом» для партии.
По данным агентства AP и газеты Washington Post, бывший президент Барак Обама сделал критические комментарии в адрес Байдена в своем окружении. Обама сообщил знакомым, что шансы Байдена на победу на выборах резко упали и что ему следует пересмотреть свое намерение баллотироваться.
Байден до сих пор блокировал все призывы к выходу из предвыборной гонки. Президент США находится под огромным давлением внутри партии из-за своего преклонного возраста и сомнений в своем психическом здоровье. После покушения на республиканца Дональда Трампа во время предвыборного выступления на выходных дебаты о кандидатуре Байдена ненадолго отошли на второй план. Теперь они разгораются с новой силой. В четверг издание Axios сообщило, что Байден снимет свою кандидатуру с выборов в ближайшие выходные. Опросы доказывают, что он не сможет победить Трампа и может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей, если продолжит добиваться второго срока. Ранее Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, только если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.