Ким Чен Ын заявил о поддержке России в связи с конфликтом на Украине

КНДР — одна из немногих стран, поддержавших Россию после начала полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года. США и Южная Корея неоднократно заявляли, что Пхеньян отправлял Москве военную помощь. По данным Белого дома США, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что соседняя страна отправила в Россию тысячи. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».