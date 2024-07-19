Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но можно работать

Трамп несколько дней назад сообщил, что выбрал кандидатом на пост вице-президента 39-летнего сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, который в прошлом критиковал оказание военной помощи Украине. В частности, напоминает Би-би-си, в 2022 году сенатор заявлял, что ему «все равно, что так или иначе произойдет с Украиной». Выбор Трампа усилил опасения, что в случае его возвращения в Белый дом американская поддержка Киева может ослабнуть. «Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому нам придется работать с Соединенными Штатами», — сказал на это Зеленский.