NBC: окружение Байдена прогнозирует скорый закат его карьеры в политике

Президент США Джо Байден может завершить свою политическую карьеру в самое ближайшее время. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, близкие к американской администрации.
«Мы близки к концу», — сказал один из них.
У многих стойкое ощущение, что у хозяина Белого дома земля уходит из-под ног.
В статье отмечается, что даже сторонники Байдена склоняются к тому, что уже все предрешено.
«Исход его политической карьеры предопределен», — поделились своими переживаниями они.
Настроение президента США также меняется, особенно на фоне заявлений доноров Демократической партии о сокращении финансирования.
Только в июле предвыборный штаб Байдена недосчитается 25 процентов от планируемого объема пожертвований.
Ранее сообщалось, что уже в эти выходные нынешний американский лидер объявит о своем решении выйти из предвыборной гонки. Политик прислушался к мнению партийных лидеров в Конгрессе и советам близких друзей.
Публично 81-летний Байден обещает не прекращать борьбу за кресло главы государства и называет только одну причину, которая может изменить его позицию — серьезное ухудшение здоровья. Но «за кулисами» все иначе: старик Джо уже смирился с растущим давлением со стороны однопартийцев, плохими цифрами, которые показывают свежие соцопросы, и сокращением финансовой поддержки со стороны основных доноров Демократической партии.