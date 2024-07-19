NBC: окружение Байдена прогнозирует скорый закат его карьеры в политике

Публично 81-летний Байден обещает не прекращать борьбу за кресло главы государства и называет только одну причину, которая может изменить его позицию — серьезное ухудшение здоровья. Но «за кулисами» все иначе: старик Джо уже смирился с растущим давлением со стороны однопартийцев, плохими цифрами, которые показывают свежие соцопросы, и сокращением финансовой поддержки со стороны основных доноров Демократической партии.