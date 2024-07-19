Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: окружение Байдена прогнозирует скорый закат его карьеры в политике

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден может завершить свою политическую карьеру в самое ближайшее время. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, близкие к американской администрации.

«Мы близки к концу», — сказал один из них.

У многих стойкое ощущение, что у хозяина Белого дома земля уходит из-под ног.

В статье отмечается, что даже сторонники Байдена склоняются к тому, что уже все предрешено.

«Исход его политической карьеры предопределен», — поделились своими переживаниями они.

Настроение президента США также меняется, особенно на фоне заявлений доноров Демократической партии о сокращении финансирования.

Только в июле предвыборный штаб Байдена недосчитается 25 процентов от планируемого объема пожертвований.

Ранее сообщалось, что уже в эти выходные нынешний американский лидер объявит о своем решении выйти из предвыборной гонки. Политик прислушался к мнению партийных лидеров в Конгрессе и советам близких друзей.

Публично 81-летний Байден обещает не прекращать борьбу за кресло главы государства и называет только одну причину, которая может изменить его позицию — серьезное ухудшение здоровья. Но «за кулисами» все иначе: старик Джо уже смирился с растущим давлением со стороны однопартийцев, плохими цифрами, которые показывают свежие соцопросы, и сокращением финансовой поддержки со стороны основных доноров Демократической партии.