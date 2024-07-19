National Interest: российские подводные лодки представляют угрозу для Запада

Ранее Bloomberg написало, что у берегов Великобритании заметили российские подводные лодки. Согласно данным агентства, речь идет о подлодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, указывает издание, произошел совсем недавно и стал беспрецедентным, масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.