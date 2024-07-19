National Interest: российские подводные лодки представляют угрозу для Запада

«Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море», — говорится в публикации.
Подводные лодки класса «Кило» — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Впервые эта техника поступила на вооружение в 1980 году. За эти годы лодки претерпели несколько модификаций с внедрением новых технологий. Благодаря своей бесшумности они получили на Западе прозвище «Черная дыра».
Модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность, говорится в статье.
«Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры», — выразила опасение журналистка.
Ранее Bloomberg написало, что у берегов Великобритании заметили российские подводные лодки. Согласно данным агентства, речь идет о подлодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, указывает издание, произошел совсем недавно и стал беспрецедентным, масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.