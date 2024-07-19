Вопросы сотрудничества с землячествами обсудили в ЗС

Представители землячества рассказали о работе над созданием мемориальной доски воинам-иркутянам на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге и историческими исследованиями, признанными найти след иркутян в истории Крыма. Также они поделились планами, которые планируют реализовать в Иркутской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди предложений: организация спортивных турниров и «вахты памяти», а также именование улиц в городах региона в честь земляков-участников Великой Отечественной войны.