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Вопросы сотрудничества с землячествами обсудили в ЗС

Встречу с руководителями и представителями землячеств иркутян в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму провёл председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников. Он отметил что иркутские землячества остаются неравнодушными к развитию родного региона.

Источник: Законодательное Собрание Иркутской области

«Наши землячества в своей работе помогают создавать позитивный имидж Иркутской области за пределами нашего региона и позволяют уроженцам Приангарья почувствовать сопричастность к событиям, происходящим на малой родине, — говорит Александр Ведерников. — Иркутское землячество является одним из самых крепких — и в этом большая заслуга руководителей региональных организаций».

Представители землячества рассказали о работе над созданием мемориальной доски воинам-иркутянам на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге и историческими исследованиями, признанными найти след иркутян в истории Крыма. Также они поделились планами, которые планируют реализовать в Иркутской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди предложений: организация спортивных турниров и «вахты памяти», а также именование улиц в городах региона в честь земляков-участников Великой Отечественной войны.