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Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Британия предложила ограничительные меры против сотен танкеров, их поддержали десятки стран Европы. МИД России обещал ответ на попытки помешать проходу российских судов.

Источник: Reuters

Десятки европейских стран, в том числе члены Евросоюза, одобрили план Великобритании об ограничениях против «теневого флота» танкеров, которым, как считает Лондон, Россия пользуется для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, введенный странами Запада после начала военных действий на Украине. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, передает Bloomberg.

По словам Стармера, совместный «призыв к действиям» затронет 600 танкеров, при помощи которых, по утверждению западных стран, Москва перевозит около 1,7 млн барр. нефти в день. Британский премьер заявил, что это даст «четкий сигнал» тем, кто помогает России уклоняться от санкций, и эти танкеры не смогут «свободно ходить по европейским водам и подвергать нашу безопасность риску».

Bloomberg ранее писал, что меры направлены на обмен информацией о российском флоте для координации действий.

18 июля британское правительство внесло в санкционный список 11 российских судов. Агентство отмечает, что теперь под ограничениями США, Британии и ЕС находятся более 60 нефтяных танкеров.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. В Кремле заявляли, что подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует. В МИД обещали, что попытки ограничить проход российских судов будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры».

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