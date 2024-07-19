Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

По словам Стармера, совместный «призыв к действиям» затронет 600 танкеров, при помощи которых, по утверждению западных стран, Москва перевозит около 1,7 млн барр. нефти в день. Британский премьер заявил, что это даст «четкий сигнал» тем, кто помогает России уклоняться от санкций, и эти танкеры не смогут «свободно ходить по европейским водам и подвергать нашу безопасность риску».