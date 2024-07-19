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АСП: 355 тысяч человек получили выплаты

По состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь (далее — АСП) назначена 355,3 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге, передает DKnews.kz.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

— ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

— предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 июля т.г. дополнительная выплата назначена 109,0 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,9 млрд. тенге;

— содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).