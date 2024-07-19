АСП: 355 тысяч человек получили выплаты

По состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь (далее — АСП) назначена 355,3 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге, передает DKnews.kz.