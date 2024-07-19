Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента России награждаются.
- заместитель главного технолога по основному производству — начальник бюро АО «Белебеевский завод “Автонормаль” Рустэм Ахметшин;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО “Белебеевский завод “Автонормаль” Владимир Белозеров;
- начальник управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации Главы РБ Юрий Коземаслов;
- советник генерального директора по взаимодействию с органами государственного управления АО “Белебеевский завод “Автонормаль” Юрий Михайлов;
- глава администрации Альшеевского района РБ Дамир Мустафин.
Благодарность президента России объявлена.
- автоматчику холодновысадочных автоматов АО «Белебеевский завод “Автонормаль” Равилю Гасимову;
- фрезеровщику АО “Белебеевский завод “Автонормаль” Николаю Матвееву;
- генеральному директору ПАО “АНК “Башнефть” Владимиру Чернову.