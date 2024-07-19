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Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин поощрил жителей Башкирии государственными наградами.

Источник: кремлин.ру

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента России награждаются.

  • заместитель главного технолога по основному производству — начальник бюро АО «Белебеевский завод “Автонормаль” Рустэм Ахметшин;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО “Белебеевский завод “Автонормаль” Владимир Белозеров;
  • начальник управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации Главы РБ Юрий Коземаслов;
  • советник генерального директора по взаимодействию с органами государственного управления АО “Белебеевский завод “Автонормаль” Юрий Михайлов;
  • глава администрации Альшеевского района РБ Дамир Мустафин.

Благодарность президента России объявлена.

  • автоматчику холодновысадочных автоматов АО «Белебеевский завод “Автонормаль” Равилю Гасимову;
  • фрезеровщику АО “Белебеевский завод “Автонормаль” Николаю Матвееву;
  • генеральному директору ПАО “АНК “Башнефть” Владимиру Чернову.

Путин Владимир