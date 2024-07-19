Трамп официально согласился баллотироваться в президенты

Это его первое публичное выступление с момента покушения. В политика выстрелили 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо. При стрельбе погиб один из участников мероприятие, двое были ранены. Нападавшим был 22-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.