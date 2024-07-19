Трамп официально согласился баллотироваться в президенты

«Сегодня вечером я с верой и преданностью принимаю ваше предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов», — сказал политик, слова которого приводит AFP.
Он выразил убеждение, что его «ждет невероятная победа», после которой США «ждет четыре величайших года в истории страны». Дональд Трамп призвал всех жителей США объединиться.
«Разногласия и раскол в нашем обществе должны быть устранены. Мы должны излечить это быстро. Мы, американцы, связаны единой судьбой. Мы либо вместе поднимемся, либо произойдет раскол. Я собираюсь стать президентом всей Америки, а не половины Америки», — отметил он (цитата по AP).
Это его первое публичное выступление с момента покушения. В политика выстрелили 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо. При стрельбе погиб один из участников мероприятие, двое были ранены. Нападавшим был 22-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.