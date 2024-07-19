Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму

По мнению председателя правления ФоРГО Константина Костина, текущая специфика российских выборов определяется так называемой «новой нормальностью». Это состояние общества является следствием адаптации граждан к современной реальности в условиях специальной военной операции, а также работы властей по сохранению социально-экономической и политической стабильности.
«Массовое электоральное поведение стало более консервативным и лоялистским, поскольку в поддержке власти граждане видят, с одной стороны, залог победы, связанный со специальной военной операцией, а с другой стороны, сохранение стабильности в повседневной жизни в тылу», — пояснил политолог.
В то же время электоральное поведение российских граждан объясняется фактором «отложенного выбора», считает Костин. Иными словами, когда цели и задачи СВО будут решены, произойдет частичное возвращение к «старой нормальности». В этой обстановке значительная доля избирателей предъявит к власти новые запросы и обратит внимание на альтернативные политсилы. Этого не произойдет в предстоящий единый день голосования, но уже на думских выборах 2026 года этот фактор может проявиться, прогнозирует аналитик.
Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, политолог Александр Асафов считает, что одним из факторов, который повлияет на итоги выборов, в том числе губернаторов, является внутреннее ощущение российских избирателей того, что главный выбор они уже сделали на выборах президента России.
«Это будет влиять на доверие к кандидатам на высшие должностные лица региона. Коль скоро мы за президента проголосовали, а он отнесся к этому кандидату положительно, то это — дополнительный маркер для голосования», — указал эксперт. Единственная интрига выборов в Крыму.
С 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний. В Крыму состоятся выборы депутатов третьего созыва парламента республики и муниципальных советов, а также непрямые выборы главы РК. Жители Севастополя в свою очередь будут голосовать на новый состав Законодательного собрания.
По мнению руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества, социолога и политолога Натальи Киселевой, высокой электоральной активности в Крыму и Севастополе, как на федеральных выборах или на первых выборах в 2014 году, на предстоящих выборах не ожидается.
«При этом в Крыму традиционно явка может быть выше, чем в Севастополе за счет большей доли в структуре электората сельского населения. Но на увеличение электоральной активности в Севастополе может повлиять возможность дистанционного голосования, которой на предстоящих выборах у крымчан не будет», — сказала эксперт в комментарии РИА Новости Крым.
Говоря о рейтинге партий, Киселева прогнозирует получение «Единой Россией» большинства голосов на выборах в крымский парламент и победу представителей этой политсилы в мажоритарных округах. По словам политолога, серьезной конкуренции партии власти в Крыму нет прежде всего из-за слабости региональных отделений других парламентских партий.
Региональным отделениям ЛДПР и КПРФ не удастся повторить свой результат предыдущих выборов 2019 года, когда после непопулярной пенсионной реформы они увеличили свой рейтинг за счет протестного голосования, считает Киселева. Позиции этих политсил ослабляются рядом факторов, в том числе сужением базового электората (КПРФ) и заменой местного руководства (ЛДПР). Вряд ли сможет улучшить свои позиции и местное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», полагает эксперт.
При этом у членов крымского отделения «Новых людей» есть шанс собрать голоса протестного электората, которые на предыдущих выборах после пенсионной реформы получили в Крыму ЛДПР и КПРФ, прогнозирует политолог.
«В Севастополе партия власти повторит результат предыдущих выборов, набрав относительное большинство голосов по партийным спискам, и даже может улучшить его за счет того, что кандидаты от партии власти одержат победу во всех восьми одномандатных округах, чего не удалось достигнуть в 2019 году», — не исключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
У КПРФ и ЛДПР, по мнению аналитика, есть шансы на преодоление проходного барьера за счет базового электората в Севастополе, но с худшим результатом, чем в 2019 году. У местных отделений партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» также есть определенные шансы преодолеть 5-процентный порог, но не за счет своего базового электората, а за счет протестного голосования, считает Киселева.
Таким образом, по мнению эксперта, предвыборную ситуацию в Республике Крым и Севастополе можно отнести к категории устойчивых, а единственной электоральной интригой в регионах можно считать вопрос: «Преодолеет или не преодолеет проходной барьер партия “Новые люди”?