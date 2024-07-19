Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму

В то же время электоральное поведение российских граждан объясняется фактором «отложенного выбора», считает Костин. Иными словами, когда цели и задачи СВО будут решены, произойдет частичное возвращение к «старой нормальности». В этой обстановке значительная доля избирателей предъявит к власти новые запросы и обратит внимание на альтернативные политсилы. Этого не произойдет в предстоящий единый день голосования, но уже на думских выборах 2026 года этот фактор может проявиться, прогнозирует аналитик.