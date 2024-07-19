Более тысячи вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области

18 июля на протяжении 1,5 часов проходила прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Всю неделю специалисты центра управления регионов собирали в социальных сетях вопросы жителей. Их оказалось 617. Во время эфира в кол-центр поступило 446 звонков со всего Приангарья. Самыми частыми темами стали состояние дорог, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, организация северного завоза, поддержка участников СВО и их семей, а также благоустройство территорий, образования и социальной защиты. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Жительница Мамско-Чуйского района рассказала, что ремонт трасс для подготовки отопительного сезона не ведется. После данного запроса глава региона связался с заместителем министра жилищной политики и энергетике и передал дело под его контроль. Также помогли жителю Аларского района, который рассказал, что его сын сейчас находится на СВО, а помочь с вывозом сена с полей больше некому. Мэру Аларского района Роману Дульбееву поручили проконтролировать эту ситуацию. Обсудили вопрос подключения посёлков к мобильной связи и интернету. В 2024 году на решений этой проблемы направлено 26,4 млн. рублей.
— Для того чтобы слышать обратную связь от жителей, я провожу встречи с гражданами в каждой поездке по районам Иркутской области. Обязательно читаю ваши комментарии в социальных сетях. Вопросы, которые поступили сегодня, постараемся оперативно решить, если есть такая возможность, если для решения требуется более длительное время, берем их в работу и на контроль. Все обращения, которые не прозвучали в эфире, будут направлены в профильные министерства для отработки, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Одна из самых актуальных тем — это ремонт дорог. Кобзев поделился, что сейчас дорожный фонд области составляет 26,1 млрд. рублей. В порядок приведут 525 км дорог. Самые крупные работы проходят в Осинском, Усть-Илимском и Эхирит-Булагатском районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что платформа обратной связи помогает жителям области решать любые вопросы.