Более тысячи вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области

— Для того чтобы слышать обратную связь от жителей, я провожу встречи с гражданами в каждой поездке по районам Иркутской области. Обязательно читаю ваши комментарии в социальных сетях. Вопросы, которые поступили сегодня, постараемся оперативно решить, если есть такая возможность, если для решения требуется более длительное время, берем их в работу и на контроль. Все обращения, которые не прозвучали в эфире, будут направлены в профильные министерства для отработки, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.