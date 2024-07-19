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Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

МИЛУОКИ (США), 19 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность в том, что тот «по нему скучает».

Источник: AP 2023

«Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне», — сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.

Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом «унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны».

«Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?» — задался вопросом Трамп.

Трамп Дональд
переговоры