Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

«Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне», — сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в Милуоки.