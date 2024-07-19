Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с представителями землячеств

«Иркутск и Прибайкалье уникальны. Каждый из нас гордится нашей малой Родиной. Нам небезразлична ее судьба. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы на федеральном уровне проходили такие мероприятия, которые будут ее прославлять», — подчеркнул председатель правления региональной общественной организации «Байкал», почетный гражданин области Иван Миронов.