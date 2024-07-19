Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с представителями землячеств

С делегацией встретился мэр Руслан Болотов.
«В составе землячества — легендарные люди, жизнь которых связана с нашим городом и регионом. Они любят свой край, заботятся о своих исторических корнях, традициях, духовном единстве, поддерживают связь поколений. А самое главное — хранят воспоминания и передают эти ценности молодежи. Нужно развивать это направление», — отметил мэр Руслан Болотов.
На встрече затронули вопросы сотрудничества организаций с органами власти, сохранения и популяризации истории Сибири в стране. Также обсудили помощь бойцам специальной военной операции и проекты, которые планируют реализовать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Иркутск и Прибайкалье уникальны. Каждый из нас гордится нашей малой Родиной. Нам небезразлична ее судьба. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы на федеральном уровне проходили такие мероприятия, которые будут ее прославлять», — подчеркнул председатель правления региональной общественной организации «Байкал», почетный гражданин области Иван Миронов.
«Наш город удивительный, творческий. Не может не радовать, что именно здесь родились и жили знаменитые на весь мир люди. И такие традиции продолжаются. Самое главное, что иркутяне сами дорожат своими ценностями и культурой», — сказал первый заместитель председателя правления «Иркутского землячества “Байкал”, почетный гражданин города Иркутска, писатель, журналист Валерий Хайрюзов.
После общения участники встречи обменялись памятными подарками. По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова член правительства, председатель государственного комитета по делам архивов, руководитель организации «Землячество сибиряков в Крыму» Олег Лобов передал мэру Руслану Болотову медаль, приуроченную к 10-летию воссоединения Республики с Россией.
По информации пресс-службы мэрии, землячества создавались с 70-х годов прошлого века. Их основные задачи — объединение выходцев из Иркутска, проживающих в других городах России, поддержание всесторонних связей и контактов с малой Родиной, содействие в реализации различных инициатив в сфере науки, культуры, образования и общественной жизни, способствующих социально-экономическому развитию региона и города.