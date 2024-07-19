Глава омского депстроя уходит в отставку — мэр назвал причину

«Сегодня последний рабочий день в моей команде заместителя мэра, директора департамента строительства Михаила Геннадьевича Веселева. Подписал его заявление на увольнение по собственному желанию. Никаких подводных камней нет: человек устал, груз ответственности очень велик, много проектов, за которые ты буквально отвечаешь головой. Желаю Михаилу Геннадьевичу успехов в профессиональной деятельности и надёжного семейного тыла. Работаем дальше, о назначении нового руководителя сообщу через свои социальные сети», — отметил Шелест.