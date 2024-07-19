Глава омского депстроя уходит в отставку — мэр назвал причину

Вице-мэр Омска, директор департамента строительства Михаил Веселев уходит в отставку. Об этом рассказал Сергей Шелест в своём телеграм-канале. В сообщении градоначальник назвал причину отставки Веселева.
«Сегодня последний рабочий день в моей команде заместителя мэра, директора департамента строительства Михаила Геннадьевича Веселева. Подписал его заявление на увольнение по собственному желанию. Никаких подводных камней нет: человек устал, груз ответственности очень велик, много проектов, за которые ты буквально отвечаешь головой. Желаю Михаилу Геннадьевичу успехов в профессиональной деятельности и надёжного семейного тыла. Работаем дальше, о назначении нового руководителя сообщу через свои социальные сети», — отметил Шелест.
О назначении нового руководителя мэр пообещал сообщить позже через свои социальные сети. Напомним, Михаил Веселев трудился на посту с февраля 2023 года. Ранее он работал замдиректора по капитальному строительству управления автомобильных дорог Югры.
Ранее мы писали, что Сергей Шелест поручил создать пункт временного размещения жителей Немецкого посёлка. Напомним, после двух дней проливных дождей на улицах посёлка сложилась непростая ситуация: вода стоит в проездах и огородах, затоплены подвалы, а канализационные коллекторы при этом переполнены.