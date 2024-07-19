В Красноярск прибыли индийские дипломаты

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск из-за экстренно севшего рейса Дели — Сан-Франциско, вылет нового рейса ожидается в ближайшее время, заявил РИА Новости руководитель представительства МИД РФ В Красноярске Артем Захаров.
«С пассажирами все хорошо, решен вопрос с питанием, в скорое время их покормят. На месте находятся все представители служб, наши сотрудники, дипломаты, представительство МИД России в Красноярске, также прибыли дипломаты посольства Индии. Сами пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб никаких нет. Кроме того, по борту ожидаем вылет в ближайшее время», — сказал Захаров.
Он отметил, что в случае, если время ожидания вывозного борта увеличится, аэропортом уже решен вопрос расселения пассажиров.
Самолёт экстренно сел в аэропорту Красноярска в четверг. Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации.
Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами.