В Красноярск прибыли индийские дипломаты

«С пассажирами все хорошо, решен вопрос с питанием, в скорое время их покормят. На месте находятся все представители служб, наши сотрудники, дипломаты, представительство МИД России в Красноярске, также прибыли дипломаты посольства Индии. Сами пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб никаких нет. Кроме того, по борту ожидаем вылет в ближайшее время», — сказал Захаров.