Глава МИД: Беларусь планирует присоединиться к БРИКС в качестве партнера

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью телеканалу ОНТ сообщил, что Беларусь планирует присоединиться к БРИКС (межгосударственное объединение, союз девяти государств: России, Индии, Китая, Бразилии, Южной Африки, Ирана, Египта, Эфиопии, ОАЭ) в качестве партнера.
— С учетом проведенных переговоров со всеми странами — членами БРИКС есть зафиксированная договоренность о том, что Беларусь будет среди первых партнеров этой организации, — заметил Рыженков.
Он акцентировал внимание на том, что белорусская сторона очень тесно сотрудничает с названной организацией, принимает участие во всех ее сегментах. Речь идет про встречи на уровне министров образования, вопросы экономики, участие в Играх стран БРИКС.
— Президент собирается в октябре посетить саммит БРИКС, который будет в Казани, — уточнил глава МИД Беларуси.
Рыженков уточнил, что это будет полноформатное участие при учете встреч на двустороннем треке. Он также рассказал, что сейчас в БРИКС намерены окончательно закрепить термин «партнер» или «наблюдатель», отметив, что Беларусь рассчитывает на то, что это смогут сделать к саммиту в Казани.