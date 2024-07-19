Глава МИД: Беларусь планирует присоединиться к БРИКС в качестве партнера

Рыженков уточнил, что это будет полноформатное участие при учете встреч на двустороннем треке. Он также рассказал, что сейчас в БРИКС намерены окончательно закрепить термин «партнер» или «наблюдатель», отметив, что Беларусь рассчитывает на то, что это смогут сделать к саммиту в Казани.