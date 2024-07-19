Лукашенко: сближение Беларуси и Никарагуа скоро даст ощутимые результаты

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил своего никарагуанского коллегу Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с 45-летием победы Сандинистской революции.
«Благодаря мужественной и самоотверженной деятельности Сандинистского фронта национального освобождения народ Никарагуа сумел сохранить независимость и суверенитет», — говорится в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства.
В настоящее время в Никарагуа находится правительственная делегации Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. По мнению Лукашенко, данный факт является свидетельством того, что развитию отношений между Минском и Манагуа придается большое значение.
Белорусский лидер также отметил динамичное расширение двустороннего сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической сферах.
«Рассчитываю, что постепенное сближение Минска и Манагуа в скором времени начнет давать ощутимые результаты, позитивно повлияет на уровень благосостояния наших граждан», — полагает Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал своему коллеге и его близким крепкого здоровья и счастья, а братскому никарагуанскому народу — мира и прогресса.
Напомним, что недавно Беларусь и Никарагуа взаимно отменили визовый режим, соответствующее соглашение подписали правительства двух стран.
Съездить в центральноамериканское государство белорусы смогут без оформления визы, находиться там можно будет до 90 дней в течение года. Если граждане Беларуси планируют быть в Никарагуа больше трех месяцев, то в этом случае еще до въезда они должны получить визы в диппредставительстве или консульском учреждении. То же самое касается и никарагуанцев.