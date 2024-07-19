Лукашенко: сближение Беларуси и Никарагуа скоро даст ощутимые результаты

Съездить в центральноамериканское государство белорусы смогут без оформления визы, находиться там можно будет до 90 дней в течение года. Если граждане Беларуси планируют быть в Никарагуа больше трех месяцев, то в этом случае еще до въезда они должны получить визы в диппредставительстве или консульском учреждении. То же самое касается и никарагуанцев.