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Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Прикамье

Благодарность президента страны получила Светлана Денисова.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Распоряжение главы государства опубликовал 18 июля портал правовых актов РФ.

Светлане Денисовой объявили благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

В 2019 году за добросовестный труд, высокий профессионализм в деле защиты прав ребенка и семей с детьми отмечена благодарностью уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Светлана Денисова родилась 18 октября 1964 года. Общественной работой занялась в начале 2010-х годов. В 2012 году вошла в состав Общественной палаты Пермского края. Назначена уполномоченном по правам ребенка 30 ноября 2017 года краевым Законодательным собранием.

Путин Владимир