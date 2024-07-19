Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Прикамье

Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Распоряжение главы государства опубликовал 18 июля портал правовых актов РФ.
Светлане Денисовой объявили благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
В 2019 году за добросовестный труд, высокий профессионализм в деле защиты прав ребенка и семей с детьми отмечена благодарностью уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Светлана Денисова родилась 18 октября 1964 года. Общественной работой занялась в начале 2010-х годов. В 2012 году вошла в состав Общественной палаты Пермского края. Назначена уполномоченном по правам ребенка 30 ноября 2017 года краевым Законодательным собранием.