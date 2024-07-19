Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия вполне серьёзно относится к обещаниям Трампа закончить конфликт на Украине. Ключевой вопрос состоит в том, как именно Трамп будет решать поставленные задачи, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что не сомневается в искренности слов кандидата в президенты США.