Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединёнными Штатами», — сказал он в интервью ВВС.
Зеленский добавил, что в случае избрания Трампа президентом США это будет «тяжёлая работа».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при Трампе на Евросоюз ляжет ещё больше бремени по поддержке Украины.
Также Орбан выразил уверенность, что Трамп готов стать посредником между Россией и Украиной.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия вполне серьёзно относится к обещаниям Трампа закончить конфликт на Украине. Ключевой вопрос состоит в том, как именно Трамп будет решать поставленные задачи, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что не сомневается в искренности слов кандидата в президенты США.