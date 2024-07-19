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Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединёнными Штатами», — сказал он в интервью ВВС.

Зеленский добавил, что в случае избрания Трампа президентом США это будет «тяжёлая работа».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при Трампе на Евросоюз ляжет ещё больше бремени по поддержке Украины.

Также Орбан выразил уверенность, что Трамп готов стать посредником между Россией и Украиной.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия вполне серьёзно относится к обещаниям Трампа закончить конфликт на Украине. Ключевой вопрос состоит в том, как именно Трамп будет решать поставленные задачи, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что не сомневается в искренности слов кандидата в президенты США.

Трамп Дональд