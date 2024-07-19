В Красноярском крае депутата лишили полномочий за утаивание информации о доходах

Депутат Артемовского городского совета лишился полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщает прокуратура Красноярского края, мужчина не отчитался о своих доходах, расходах и имущественных обязательствах.
— Прокурор внес представление в городской совет депутатов. Однако там ограничились лишь замечанием в адрес своего сотрудника, — добавили в надзорном ведомстве.
Такое наказание прокурора не устроило — он обратился в суд с требованием признать решение незаконным.
Иск удовлетворили. Депутат лишился своего статуса.