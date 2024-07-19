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В Красноярском крае депутата лишили полномочий за утаивание информации о доходах

Прекращены полномочия депутата Артемовского городского совета за нарушение антикоррупционного законодательства.

Депутат Артемовского городского совета лишился полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщает прокуратура Красноярского края, мужчина не отчитался о своих доходах, расходах и имущественных обязательствах.

— Прокурор внес представление в городской совет депутатов. Однако там ограничились лишь замечанием в адрес своего сотрудника, — добавили в надзорном ведомстве.

Такое наказание прокурора не устроило — он обратился в суд с требованием признать решение незаконным.

Иск удовлетворили. Депутат лишился своего статуса.