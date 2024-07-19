В январе — мае экспорт из Башкирии в Узбекистан вырос на 70% к году

В 2023 году Узбекистан занял 5 место в рейтинге контрагентов Башкортостана по внешнеторговому обороту с долей 3,8%. Сотрудничество российского региона со среднеазиатской страной показывает положительную динамику и в инвестициях. Узбекские инвесторы вкладываются в локализацию цементного завода в Башкирии и в строительство гостиницы на 120 мест. Предполагаемый объем инвестиций по этим проектам — порядка 9 млрд и 100 млн рублей, соответственно.