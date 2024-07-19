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В январе — мае экспорт из Башкирии в Узбекистан вырос на 70% к году

По результатам января — мая экспорт из Башкортостана в Узбекистан вырос почти на 70% по сравнению с пятью месяцами прошлого года, сообщили в минВЭС РБ.

Источник: Башинформ

Что касается взаимного товарооборота, он почти на 90% состоит из башкирской продукции в основном тяжёлой (металл, оборудование. машиностроение) и химической (каучук, целлюлоза-бумага) промышленности, минеральной продукции (стекло, камень). Доля узбекского импорта выросла на 63%.

В 2023 году Узбекистан занял 5 место в рейтинге контрагентов Башкортостана по внешнеторговому обороту с долей 3,8%. Сотрудничество российского региона со среднеазиатской страной показывает положительную динамику и в инвестициях. Узбекские инвесторы вкладываются в локализацию цементного завода в Башкирии и в строительство гостиницы на 120 мест. Предполагаемый объем инвестиций по этим проектам — порядка 9 млрд и 100 млн рублей, соответственно.

Планируется развивать и электронную торговлю — идёт подготовка к выходу башкирских предпринимателей на популярные в Узбекистане маркетплейсы.

Работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в минВЭС РБ.