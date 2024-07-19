С 19 июля в Беларусь смогут попасть без визы граждане 35 стран ЕС

С сегодняшнего дня граждане 35 стран Евросоюза смогут попасть в Беларусь без визы.
Предложение о таком порядке пересечения границы поддержал Глава государства. Европейцы уже с восьми утра могут приезжать к нам через любой пункт пропуска на срок до 30 суток неограниченное число раз в году. Для литовцев, латышей и поляков безвиз действовал более двух лет. Только за прошлый год такой возможностью воспользовались свыше 416 тысяч жителей сопредельных стран. Но есть интерес и со стороны иностранцев, которые не имели льгот — теперь, как ожидается, он станет еще выше.
И хотя западные СМИ не спешат сообщать о безвизовом режиме с Беларусью, как и о количестве европейцев, регулярно посещающих нашу страну, есть основания полагать, что прагматичные жители Старого Света быстро оценят степень комфорта, безопасности и лояльные цены в Беларуси.