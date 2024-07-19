С 19 июля в Беларусь смогут попасть без визы граждане 35 стран ЕС

Предложение о таком порядке пересечения границы поддержал Глава государства. Европейцы уже с восьми утра могут приезжать к нам через любой пункт пропуска на срок до 30 суток неограниченное число раз в году. Для литовцев, латышей и поляков безвиз действовал более двух лет. Только за прошлый год такой возможностью воспользовались свыше 416 тысяч жителей сопредельных стран. Но есть интерес и со стороны иностранцев, которые не имели льгот — теперь, как ожидается, он станет еще выше.