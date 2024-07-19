Володин рассказал, как ужесточат миграционное законодательство

Спикер Госдумы отметил, что ужесточение контроля за незаконной миграцией будет рассматриваться совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и правительством. Госдума направила им запрос о предоставлении своих предложений по этому вопросу. «Это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие выверенных и эффективных решений по этому вопросу», — объяснил он.