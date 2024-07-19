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Володин рассказал, как ужесточат миграционное законодательство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, направленных на регулирование миграционной сферы. По его словам, сейчас нижняя палата парламента рассматривает 25 таких проектов закона, 23 из них были внесены депутатами. Также он анонсировал три новых инициативы.

Источник: РИА "Новости"

По словам Вячеслава Володина, на следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки мигрантов, которые незаконно находятся в России. Документ предполагает упрощение процедуры принятия решения об их высылке и создание реестра депортированных. Также нижняя палата парламента должна рассмотреть законопроект, ужесточающий требования к продаже сим-карт для иностранцев.

Как сообщил спикер, Думой разработаны три новых законопроекта:

  • об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции;
  • о внесудебной блокировке ресурсов, которые продают поддельные документы для оформления миграционного статуса;
  • о полном запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

«Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств — а значит, их решение необходимо искать совместно», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что ужесточение контроля за незаконной миграцией будет рассматриваться совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и правительством. Госдума направила им запрос о предоставлении своих предложений по этому вопросу. «Это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие выверенных и эффективных решений по этому вопросу», — объяснил он.

По данным МВД, в январе-июле 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан. В 2023 году, по данным ведомства, за пределы России было выдворено около 110 тыс. лиц, что почти в два раза превышает показатели предыдущих лет.
Госдума
Володин Вячеслав