Володин рассказал, как ужесточат миграционное законодательство

По словам Вячеслава Володина, на следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки мигрантов, которые незаконно находятся в России. Документ предполагает упрощение процедуры принятия решения об их высылке и создание реестра депортированных. Также нижняя палата парламента должна рассмотреть законопроект, ужесточающий требования к продаже сим-карт для иностранцев.
Как сообщил спикер, Думой разработаны три новых законопроекта:
- об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции;
- о внесудебной блокировке ресурсов, которые продают поддельные документы для оформления миграционного статуса;
- о полном запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
«Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств — а значит, их решение необходимо искать совместно», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что ужесточение контроля за незаконной миграцией будет рассматриваться совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и правительством. Госдума направила им запрос о предоставлении своих предложений по этому вопросу. «Это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие выверенных и эффективных решений по этому вопросу», — объяснил он.