Труд мигрантов планируют ограничить в Хабаровском крае

В Хабаровском крае планируют ограничить использование труда мигрантов в некоторых сферах. Об этом сообщил изданию «Коммерсант» врио главы региона Дмитрий Демешин.
Вопросы о ситуации с мигрантами «Ъ» задал во время первого прямого эфира врио губернатора в соцсетях 15 июля. Ответ глава края предоставил через своего помощника. Демешин подчеркнул, что практика ограничения труда иностранных граждан положительно показала себя в других регионах РФ, и её адаптация в Хабаровском крае остаётся лишь вопросом времени.
«Правительство края рассматривает возможность запрета привлечения иностранных работников в определенные отрасли экономики с 2025 года», — сказал Демешин.
На текущий момент ограничения на работу мигрантов действуют в нескольких соседних регионах Дальнего Востока. Так, весной этого года губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление, которое запрещает приезжим работать в сферах пассажирских перевозок, торговли и ряде иных отраслей.