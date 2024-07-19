Труд мигрантов планируют ограничить в Хабаровском крае

Вопросы о ситуации с мигрантами «Ъ» задал во время первого прямого эфира врио губернатора в соцсетях 15 июля. Ответ глава края предоставил через своего помощника. Демешин подчеркнул, что практика ограничения труда иностранных граждан положительно показала себя в других регионах РФ, и её адаптация в Хабаровском крае остаётся лишь вопросом времени.