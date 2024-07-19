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Военная операция на Украине, день 877-й

над Белгородской, пять — над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. В Харьковской области Украины под удар попал город Чугуев, заявил глава областной военной администрации. Владимир Зеленский в интервью Би-би-си допустил, что все территории страны силой вернуть не удастся. На 19 июля запланирован его звонок с Дональдом Трампом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:47 Пострадавший при атаке дронов в Шебекине 11 июля подросток умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

09:44 Количество звонков телефонных мошенников снизилось в 2 — 5 раз после серии ударов ВС РФ по ГЭС и ТЭЦ в крупных городах Украины — Mash.

09:33 Взрывы произошли в Харькове — украинское издание «Страна».

09:32 Женщина погибла в результате обстрелов Белозерки в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:28 «О таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу», — ответил канцлер Германии Олаф Шольц на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

09:19 Европа не должна попасть в ловушку создания «самосбывающегося пророчества» о том, что НАТО умрет при втором президентстве Дональда Трампа и что трансатлантическим связям наступит конец, заявил в интервью The Guardian генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

09:06 ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров.

08:58.

08:49 В Милуоки (штат Висконсин, США) прошел национальный съезд Республиканской партии. Вот что там говорили о российско-украинском вооруженном конфликте (цитаты по ТАСС):

Кандидат в президенты США Дональд Трамп: «Посмотрите на то, что происходит на Украине. Это началось с катастрофического вывода войск из Афганистана. Воодушевленная этим провалом, Россия вторглась на Украину. Они увидели, что эти люди [нынешняя американская администрация] некомпетентны».

Сын Трампа Эрик: «Миллионы людей в России и Украине вынуждены были уехать или погибли. [Это] бесконечная война, которую мы финансируем».

Журналист Такер Карлсон: «Вы не видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать нашу военную силу, чтобы защищать нашу страну и ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. Это оскорбительно».

08:39 Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си. Вот что он сказал:

— «Я думаю, что, оказав давление на Россию, можно договориться о дипломатическом урегулировании»;

— «Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь»;

— «Нам нужна их [США] поддержка. Думаю, это будет тяжелая работа. Тяжелая работа. Уговорить их будет непросто. Да, но мы не боимся, я имею в виду, мы не боимся тяжелой работы»;

— «Это (план кандидата в президенты США Дональда Трампа остановить конфликт за 24 часа. — “Газета.Ru”) значит просто остановиться и забыть: санкции, Путин заберет землю и сделает победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем. И нет ни одного парня в мире, который нас к этому подтолкнет».

«Прошло 18 месяцев, а самолеты (F-16. — “Газета.Ru”) до нас не долетели»;

«Только после окончания войны» (об уходе с поста президента).

08:25 Два жителя Курска ранены в результате падения обломков дрона ночью, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

08:21 Кандидат в президент США Дональд Трамп созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 июля, сообщает CNN. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

08:14 ❗️ Девять человек ранены в результате обстрела города Чугуев Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, повреждены многоквартирные дома, административные здания, два магазина, частный дом и девять автомобилей.

08:07 За ночь 11 дронов уничтожено над Курской областью, пять — над Крымом и Черным морем, три — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 877-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.