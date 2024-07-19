Военная операция на Украине, день 877-й

09:47 Пострадавший при атаке дронов в Шебекине 11 июля подросток умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
09:44 Количество звонков телефонных мошенников снизилось в 2 — 5 раз после серии ударов ВС РФ по ГЭС и ТЭЦ в крупных городах Украины — Mash.
09:33 Взрывы произошли в Харькове — украинское издание «Страна».
09:32 Женщина погибла в результате обстрелов Белозерки в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
09:28 «О таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу», — ответил канцлер Германии Олаф Шольц на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
09:19 Европа не должна попасть в ловушку создания «самосбывающегося пророчества» о том, что НАТО умрет при втором президентстве Дональда Трампа и что трансатлантическим связям наступит конец, заявил в интервью The Guardian генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
09:06 ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров.
08:58.
08:49 В Милуоки (штат Висконсин, США) прошел национальный съезд Республиканской партии. Вот что там говорили о российско-украинском вооруженном конфликте (цитаты по ТАСС):
Кандидат в президенты США Дональд Трамп: «Посмотрите на то, что происходит на Украине. Это началось с катастрофического вывода войск из Афганистана. Воодушевленная этим провалом, Россия вторглась на Украину. Они увидели, что эти люди [нынешняя американская администрация] некомпетентны».
Сын Трампа Эрик: «Миллионы людей в России и Украине вынуждены были уехать или погибли. [Это] бесконечная война, которую мы финансируем».
Журналист Такер Карлсон: «Вы не видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать нашу военную силу, чтобы защищать нашу страну и ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. Это оскорбительно».
08:39 Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си. Вот что он сказал:
— «Я думаю, что, оказав давление на Россию, можно договориться о дипломатическом урегулировании»;
— «Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь»;
— «Нам нужна их [США] поддержка. Думаю, это будет тяжелая работа. Тяжелая работа. Уговорить их будет непросто. Да, но мы не боимся, я имею в виду, мы не боимся тяжелой работы»;
— «Это (план кандидата в президенты США Дональда Трампа остановить конфликт за 24 часа. — “Газета.Ru”) значит просто остановиться и забыть: санкции, Путин заберет землю и сделает победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем. И нет ни одного парня в мире, который нас к этому подтолкнет».
«Прошло 18 месяцев, а самолеты (F-16. — “Газета.Ru”) до нас не долетели»;
«Только после окончания войны» (об уходе с поста президента).
08:25 Два жителя Курска ранены в результате падения обломков дрона ночью, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
08:21 Кандидат в президент США Дональд Трамп созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 июля, сообщает CNN. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
08:14 ❗️ Девять человек ранены в результате обстрела города Чугуев Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его данным, повреждены многоквартирные дома, административные здания, два магазина, частный дом и девять автомобилей.
08:07 За ночь 11 дронов уничтожено над Курской областью, пять — над Крымом и Черным морем, три — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 877-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.