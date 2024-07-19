Военная операция на Украине, день 877-й

— «Это (план кандидата в президенты США Дональда Трампа остановить конфликт за 24 часа. — “Газета.Ru”) значит просто остановиться и забыть: санкции, Путин заберет землю и сделает победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем. И нет ни одного парня в мире, который нас к этому подтолкнет».