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Сергей Кравчук: Мы готовы сотрудничать со всеми банками, приносящими пользу городу

Мэр Хабаровска провел встречу с представителями центрального офиса банка ВТБ.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска

Сегодня мэр Хабаровска провел встречу с представителями центрального офиса банка ВТБ. Глава краевой столицы рассказал, в каком направлении могут сотрудничать город и коммерческая кредитно-финансовая организация, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«У нас очень много интересных проектов в социальной сфере. Например, с одним из банков мы прорабатываем вопрос строительства детского сада по концессии. Проект очень интересный — в дошкольном учреждении будет два бассейна. Мы открыты и готовы сотрудничать со всеми банками, которые будут приносить пользу городу», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Представители ВТБ заинтересовались перспективами сотрудничества и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.

«Мы видим, что край и город развиваются. Сейчас конкретно рассматриваем варианты сотрудничества с городом через концессию. Строительство социально значимых объектов, создание инфраструктуры — то, что нужно для жителей Хабаровска и региона. Надеюсь, что эта встреча положит начало конкретной работе», — прокомментировал Андрей Галаев, руководитель службы регионального кредитования, вице-президент банка ВТБ.