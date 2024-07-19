Сергей Кравчук: Мы готовы сотрудничать со всеми банками, приносящими пользу городу

«У нас очень много интересных проектов в социальной сфере. Например, с одним из банков мы прорабатываем вопрос строительства детского сада по концессии. Проект очень интересный — в дошкольном учреждении будет два бассейна. Мы открыты и готовы сотрудничать со всеми банками, которые будут приносить пользу городу», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.