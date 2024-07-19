Критический взгляд на права человека в Казахстане

Итак, суть проблемы. Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США выпускает доклад по вопросам практики соблюдения прав человека в мире в 2023 году. Труд, действительно, глобальный и охватывает практически все страны от Албании и Замбии до Индии и Китая.

В части, касающейся Казахстана, примерно на 50 страницах излагаются достаточно нелицеприятные вещи. В частности, Астане со ссылкой на «заслуживающие доверия сообщения» инкриминируются леденящие кровь нарушения в сфере прав человека: пытки, жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение со стороны правительства; жесткие и угрожающие жизни условия содержания в тюрьмах и под стражей; произвольные аресты и задержания; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; транснациональные репрессии против отдельных лиц в другой стране; масштабное гендерное насилие; преступления, связанные с угрозами насилия в отношении ЛГБТ* сообщества; существование наихудших форм детского труда. И это только около 30 процентов грехов, вынесенных в преамбулу доклада! Вишенкой на торте является заявление о неспособности граждан мирно сменить правительство путем проведения свободных и справедливых выборов. Чтобы немного подсластить пилюлю, американцы отмечают, что «Правительство предприняло ряд заслуживающих доверия шагов для выявления и наказания должностных лиц, которые, возможно, совершили нарушения прав человека».