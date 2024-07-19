Критический взгляд на права человека в Казахстане

В нашем небольшом обзоре рассмотрим суть проблемы, ряд неточностей, которые имеют место в заявлениях некоторых казахстанских экспертов, а также покажем бескровный выход из ситуации с полным сохранением политического лица.
Итак, суть проблемы. Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США выпускает доклад по вопросам практики соблюдения прав человека в мире в 2023 году. Труд, действительно, глобальный и охватывает практически все страны от Албании и Замбии до Индии и Китая.
Официальной реакции казахстанской стороны на доклад пока нет и, скорее всего, не будет. По американскому докладу незамедлительно и предсказуемо уже прошлись тяжелой артиллерией крупные российские СМИ, в том числе ТАСС и РИА, а за Казахстан неожиданно вступилось информагентство Спутник-Казахстан, которое подвергло обоснованному сомнению качество и направленность американского исследования.
Оставляя за скобками эти баталии, хочется отметить следующее.
Первое — казахстанские эксперты и комментаторы ошибочно указывают на то, что авторство принадлежит посольству Казахстана в США. Нет. Авторство принадлежит Госдепу США. Источники информации-это неправительственные НПО Казахстана, а также гражданские активисты, которые выступают консультантами и информаторами американских дипломатов. Они и являются источниками этих заслуживающих доверия сообщений. Авторы доклада из Госдепа, собственно, это и не скрывают. Они только обобщают и публикуют эти сообщения с видом крайней озабоченности. Второе — для многих сторонних наблюдателей, доклад произвел впечатление грома среди ясного неба. Эффект неожиданности. Это тоже ошибка. Доклад носит ежегодный характер. Исследования проводятся с 1977 года, а на сайте содержатся электронные версии докладов с 1999 года. По факту, это ежегодная рутина.
В Казахстане как правило игнорируются подобного рода документы Госдепа, придерживаясь принципа многовекторности и стремясь сохранить ровные отношения с заокеанскими партнерами. Но неожиданно в дело вступил Китай. В ответ на доклад США по вопросу соблюдения прав человека в мире, он выпустил свой доклад по вопросу прав соблюдения человека в… США.
Текст изложен связанно и логично. Аргументы подобраны не из так называемых «источников, заслуживающих доверия», а непосредственно из профессиональных американских исследований и это, безусловно, сильный ход. Ниже приводим выдержки из китайского исследования. От себя заметим, что его прямое использование или даже простые отсылки и цитаты могут быть наилучшим выходом для казахстанской дипломатии и представителей гражданского общества в ответ на сохраняющуюся критику и давление со стороны США, который зачастую слишком много на себя берет. Итак:
«…Дети в системе ювенальной юстиции США подвергаются бесчеловечному обращению. По данным исследования, проведенного Международным независимым экспертным механизмом по продвижению расовой справедливости и равенства в контексте правоохранительной деятельности в октябре 2023 года, система уголовного правосудия США изобилует бесчеловечными практиками. Соединенные Штаты — единственная страна в мире, где детей приговаривают к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение».
Число смертей в США результате полицейского насилия достигло рекордного уровня. На Соединенные Штаты, в которых проживает менее 5% мирового населения, приходится 25% мирового числа заключенных. Мигранты подвергаются пыткам и другим формам бесчеловечного обращения…. Тюрьма в Гуантанамо остается открытой и по сей день….На протяжении десятилетий в США осуществляли незаконные задержания и пытали людей под предлогом борьбы с терроризмом.
Свобода слова и выражения мнений подавляется. Преследования, запугивания, угрозы и нападения на медиаорганизации и журналистов со стороны государственных органов США, политиков и сотрудников правоохранительных органов привлекают внимание КПЧ ООН. Во главе с Техасом, Флоридой, Миссури, Ютой и Южной Каролиной все большее число штатов принимает законы, запрещающие государственным школам использовать учебные материалы и книги, затрагивающие такие темы, как раса, история и гендер.
*международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в России.