«Компенсация» за закрытые школы: министр обещает учащимся денежную помощь

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Кабмин утвердил положение, согласно которому каждый ученик, который будет переведен из школы с числом учащихся менее 50 человек в более крупное государственное учебное заведение начального или среднего образования, будет в течение двух лет получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев (кроме июня-августа).
Как отметил на заседании правительства министр образования Дан Перчун, проект будет гарантировать доступ учащихся малых школ к качественной учебе, «мотивируя их родителей переводить детей в учреждения с большим количеством учащихся, где они будут иметь больше преимуществ».
Для получения пособия родителям или законным представителям ребенка нужно будет подать заявление в учреждение, куда он переведен.
Деньги будут предоставляться с сентября 2024 года. Для внедрения инициативы в текущем году оценивается в 3 миллиона леев.
В настоящее время в Республике Молдова действуют 102 учреждения начального и среднего образования, в которых обучается до 50 человек.