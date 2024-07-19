«Компенсация» за закрытые школы: министр обещает учащимся денежную помощь

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Кабмин утвердил положение, согласно которому каждый ученик, который будет переведен из школы с числом учащихся менее 50 человек в более крупное государственное учебное заведение начального или среднего образования, будет в течение двух лет получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев (кроме июня-августа).