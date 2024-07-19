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«Компенсация» за закрытые школы: министр обещает учащимся денежную помощь

После того как власти «оптимизировали» десятки школ в стране, Минобразования предлагает денежные компенсации подпавшим под реформы школьникам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Кабмин утвердил положение, согласно которому каждый ученик, который будет переведен из школы с числом учащихся менее 50 человек в более крупное государственное учебное заведение начального или среднего образования, будет в течение двух лет получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев (кроме июня-августа).

Как отметил на заседании правительства министр образования Дан Перчун, проект будет гарантировать доступ учащихся малых школ к качественной учебе, «мотивируя их родителей переводить детей в учреждения с большим количеством учащихся, где они будут иметь больше преимуществ».

Для получения пособия родителям или законным представителям ребенка нужно будет подать заявление в учреждение, куда он переведен.

Деньги будут предоставляться с сентября 2024 года. Для внедрения инициативы в текущем году оценивается в 3 миллиона леев.

В настоящее время в Республике Молдова действуют 102 учреждения начального и среднего образования, в которых обучается до 50 человек.

образование