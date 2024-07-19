Под Новосибирском экс-депутата лишили автомобиля и земельного участка

Экс-депутат Колыванского района лишился земельного участка и автомобиля общей стоимостью 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, имущество обратили в доход государства.
— Установили, что в собственности бывшего депутата Совета депутатов Колыванского района и его супруги имеется транспорт и земельный участок общей стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, приобретенные на неподтвержденные доходы, — отметили в ведомстве.
Откуда у супругов были такие деньги, прокурор выяснять не стал, а решил направить исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства и машину, и участок.
Суд удовлетворил требования иска. Супруги пытались обжаловать решение, но попытка провалилась.