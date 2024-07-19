Аида Балаева ответила на критику журналистов

Дальше министр пишет о вопросе введения регламента — в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим (то есть модератором мероприятия). Международный опыт США и Евросоюза и международных организаций показывает, что в случае нарушения установленных правил, а также норм закона, журналист лишается доступа к мероприятиям и имеющейся аккредитации. Так, например, в Правилах, регулирующих деятельность СМИ в Европейском Парламенте, строго отведены специальные места, в которых разрешается проводить съемку.