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Наркотики есть? А если найду?: В Молдове водителей обязали проходить тест на наркотические вещества по требованию Дорожной полиции

В Молдове водители будут обязаны проходить тест на наркотики по требованию сотрудников полиции.

Источник: Соцсети

Это положение было одобрено на вчерашнем заседании правительства и будет включено в правила дорожного движения.

Согласно постановлению кабмина, применение на месте технических средств для тестирования на наркотики направлено на установление факта употребления лицом наркотических, психотропных веществ, этноботанических препаратов и их аналогов.

В случае выявления факта употребления запрещённых веществ сотрудник полиции доставит водителя в соответствующее медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования.

Лицо, не согласное с процедурой тестирования, работой тестирующего аппарата или результатом теста, будет иметь право обжаловать его путём медицинского освидетельствования с обязательным взятием биологических образцов.