Наркотики есть? А если найду?: В Молдове водителей обязали проходить тест на наркотические вещества по требованию Дорожной полиции

Это положение было одобрено на вчерашнем заседании правительства и будет включено в правила дорожного движения.
Согласно постановлению кабмина, применение на месте технических средств для тестирования на наркотики направлено на установление факта употребления лицом наркотических, психотропных веществ, этноботанических препаратов и их аналогов.
В случае выявления факта употребления запрещённых веществ сотрудник полиции доставит водителя в соответствующее медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования.
Лицо, не согласное с процедурой тестирования, работой тестирующего аппарата или результатом теста, будет иметь право обжаловать его путём медицинского освидетельствования с обязательным взятием биологических образцов.