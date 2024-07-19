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В Челябинской области предлагают новые меры поддержки для семей бойцов СВО

В настоящий момент, на Южном Урале, согласно действующему региональному закону, дети участников СВО, впервые поступившие в колледж или техникум, могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 18,7 тыс.

Источник: Reuters

Но Яна Лантратова, депутат Госдумы от Челябинской области, при работе с избирателями выявила проблему, которая, похоже, характерна не только для нашего региона, но и для всей страны.

Дело в том, что если отец ребенка — военнослужащий, состоящий на учёте в военкомате Челябинской области, то закон работает. Но если отец, например, уезжал на заработок в соседнюю область и в период мобилизации его ставили на учёт в военкомат по месту работы, то это уже проблема. Ребёнок такого отца сейчас выплату не получит. Другая ситуация: родители развелись, отец переехал в другой регион, а дети остались в Челябинской области вместе с матерью. Они тоже не получат выплату.

Депутат Лантратова обратилась к председателю комитета Заксобрания по социальной политике Сергею Буякову с просьбой рассмотреть подготовленную ею инициативу по внесению изменений в региональное законодательство с целью устранить выявленную несправедливость. Депутаты регионального Заксобрания поддержали Лантратову и в настоящий момент областной Минобр (техникумы и колледжи — его епархия, прим. авт.) уже подготовил предложения по внесению изменений на имя губернатора.

Рассмотрение законопроекта запланировано на август текущего года.