В Челябинской области предлагают новые меры поддержки для семей бойцов СВО

Дело в том, что если отец ребенка — военнослужащий, состоящий на учёте в военкомате Челябинской области, то закон работает. Но если отец, например, уезжал на заработок в соседнюю область и в период мобилизации его ставили на учёт в военкомат по месту работы, то это уже проблема. Ребёнок такого отца сейчас выплату не получит. Другая ситуация: родители развелись, отец переехал в другой регион, а дети остались в Челябинской области вместе с матерью. Они тоже не получат выплату.