В Приморье могут перенести начало учебного года на две недели

«Эта тема поднимается педагогической общественностью не первый год. Учителя жалуются на то, что не успевают полноценно отдохнуть в строго отведенный для этого летний период. В Приморье лето фактически начинается и заканчивается позже, чем во многих регионах, и педагоги просто не поспевают за погодой. Знаю, что с этим предложением согласны многие родители, которые пишут подобные обращения в администрации школ, в управления образования — краевое и муниципальные. Считаем, это нужно поддержать. Беспокоиться об учебном процессе не стоит. Если кому-то из родителей будет не с кем оставить ребенка, начиная с 1 сентября, то в школах будет организован присмотр за детьми. Главное, что и учителя, и их ученики смогут полноценно отдохнуть, в том числе на море, застав бархатный сезон, и с бОльшим удовольствием приступить затем к учебному процессу», — обосновала предложение председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников образования Ирина Мариш.