В Приморье могут перенести начало учебного года на две недели

Перенести начало учебного года на две недели и начать его с 15 сентября предложил профсоюз работников образования Приморья. Этот вопрос обсудили в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с профактивом региона.
«Эта тема поднимается педагогической общественностью не первый год. Учителя жалуются на то, что не успевают полноценно отдохнуть в строго отведенный для этого летний период. В Приморье лето фактически начинается и заканчивается позже, чем во многих регионах, и педагоги просто не поспевают за погодой. Знаю, что с этим предложением согласны многие родители, которые пишут подобные обращения в администрации школ, в управления образования — краевое и муниципальные. Считаем, это нужно поддержать. Беспокоиться об учебном процессе не стоит. Если кому-то из родителей будет не с кем оставить ребенка, начиная с 1 сентября, то в школах будет организован присмотр за детьми. Главное, что и учителя, и их ученики смогут полноценно отдохнуть, в том числе на море, застав бархатный сезон, и с бОльшим удовольствием приступить затем к учебному процессу», — обосновала предложение председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников образования Ирина Мариш.
Губернатор, как коренной приморец, с доводами профсоюза согласился и поручил профильному министерству проработать этот вопрос.
Кроме того, Ирина Мариш поблагодарила главу региона за внимание к отрасли.
«Отдельная благодарность — за возвращение лагеря “Юнга”, это стало подарком и для детей, и для педагогов. На его площадках могут заниматься и школьники, и учителя. И прошедшая там в июле “Летняя школа” это наглядно показала», — добавила отраслевой профлидер.
Говорили и о проблемах, в том числе вызванных дефицитом кадров.
«Будем вводить меры дополнительного стимулирования. Подъемные, доплаты, наставничество, помощь в обеспечении жильем, — все должно работать на то, чтобы, завершая учебу в вузах, молодые специалисты видели перспективу работы в школах края», — сказал глава региона.