Новый мораторий собираются ввести в Казахстане

Мораторий в рамках реализации указа Президента «О мерах по либерализации экономики» предлагается ввести до 31 декабря 2026 года. Согласно проекту постановления, до этого времени нельзя будет создавать в Казахстане субъекты квазигоссектора, за исключением: необходимости обеспечения исполнения закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»; особых случаев по прямым поручениям Президента Казахстана.