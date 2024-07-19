Новый мораторий собираются ввести в Казахстане

Мораторий в рамках реализации указа Президента «О мерах по либерализации экономики» предлагается ввести до 31 декабря 2026 года. Согласно проекту постановления, до этого времени нельзя будет создавать в Казахстане субъекты квазигоссектора, за исключением: необходимости обеспечения исполнения закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»; особых случаев по прямым поручениям Президента Казахстана.
«Принятие проекта позволит повысить эффективность управления государственным имуществом, сократить участие государства в предпринимательской деятельности и создать условия для развития частного сектора», — говорится в пояснительной записке к документу.
Проект постановления будет находиться на обсуждении до 1 августа.
Напомним: 10 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по либерализации экономики». Документ разработан в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.