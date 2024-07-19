Радий Хабиров обозначил основные задачи глав сельских поселений Башкирии.

«Жители лишаются своих денег, жилья, и самое страшное — могут пойти и на уголовные преступления, тогда от этого пострадают на всю жизнь и они сами, и их семьи. Постоянно нужно вести разъяснительную работу с людьми. Мы, к сожалению, сейчас постоянно находимся под атакой», — сказал Радий Хабиров и поблагодарил глав сельских поселений за их работу.