Радий Хабиров обозначил основные задачи глав сельских поселений Башкирии.

19 июля в Чишминском районе, в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками третьего в этом году зонального семинара глав сельских поселений. В нем принимают участие представители Абзелиловского, Архангельского, Аургазинского, Белебеевского, Бижбулякского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского, Кигинского, Краснокамского, Кушнаренковского, Татышлинского, Шаранского районов.
Глава региона отметил, что в прошлом году было проведено 9 зональных семинаров, по итогам которых было дано 68 поручений, из них большая часть проработаны и исполнены. В этом году принято решение изменить формат встреч и провести цикл двухдневных семинаров на территории парка «Патриот».
«Думаю, вам было интересно увидеть этот военно-патриотический центр своими глазами. За год здесь проходят учебно-военные сборы более 10 тысяч школьников со всей республики. Мы приняли решение развивать сеть таких центров. И первый филиал “Патриота” откроем в Стерлибашевском районе».
Руководитель республики подчеркнул, что сегодня основная задача — поддержка специальной военной операции. В первую очередь, это касается поддержки наших бойцов. Республика в этом направлении делает многое. Каждый муниципалитет вносит свой вклад в общее дело. На сегодняшний день от республики сформировано и направлено 129 гуманитарных конвоев. Все эти грузы формируются при активном участии районов и городов.
Радий Хабиров особо отметил, что республика должна заботиться о семьях военнослужащих и погибших бойцов.
«Важно, чтобы они чувствовали вашу постоянную поддержку. Им нужно помогать в решении бытовых вопросов, будь то заготовка дров, ремонт или оформление документов — всё это важно для того, чтобы люди чувствовали поддержку. Родителей и жен погибших военнослужащих надо приглашать на все мероприятия, чтобы они были в зоне постоянного внимания».
Вторая важнейшая задача, по мнению Радия Хабирова, стабильная социально-экономическая ситуация на местах.
Руководитель региона отметил, что в республике крепкие муниципалитеты, многое уже сделано, но жители всегда ждут большего. Нужно и дальше укреплять местную экономику, помогать малому бизнесу, работать с инвесторами.
По мнению Радия Хабирова, главам сельских поселений вместе с главами районов нужно обращать особое внимание на туристическую отрасль. У многих районов есть свои уникальные территории, памятники природы, истории, культуры.
В Башкортостане активно развивается событийный туризм. Сегодня во многих городах и районах есть традиционные мероприятия, ставшие брендовыми, которые собирают тысячи участников. В Бирске — фестиваль «Бирское яблоко», в Баймакском районе — фестиваль «Башҡорт аты», Краснокамском районе — «Никола Вешний», в Стерлитамаке — гастрофестиваль «Купец» и многие другие яркие праздники. Приток туристов даёт реальный экономический эффект и приносит деньги в местные бюджеты.
Напомним, что по итогам прошлого года по турпотоку республика на третьем месте в Приволжском федеральном округе и на 12-м — в России. В прошлом году наш регион посетили около 2 млн 200 тыс. туристов (на 14,3% больше, чем в 2022 году). По показателю востребованности курортов республика — лидер в Приволжском округе и в Топ-5 регионов России.
Радий Хабиров отметил, что большое внимание главы сельских поселений должны уделять и общественно-политической работе. Самое главное, нужно постоянно общаться с жителями, терпеливо отвечать на их вопросы и не давать пустых обещаний.
В ходе встречи глава Башкортостана ответил на вопросы глав сельских поселений, которые касались ремонта дорог, вывоза мусора, лесопереработки и других актуальных проблем.
Радий Хабиров также попросил глав сельских поселений постоянно проводить работу с населением, чтобы они не попадались на мошеннические схемы.
«Жители лишаются своих денег, жилья, и самое страшное — могут пойти и на уголовные преступления, тогда от этого пострадают на всю жизнь и они сами, и их семьи. Постоянно нужно вести разъяснительную работу с людьми. Мы, к сожалению, сейчас постоянно находимся под атакой», — сказал Радий Хабиров и поблагодарил глав сельских поселений за их работу.