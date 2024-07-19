Шор обвинил власти Молдавии в давлении на главу Гагаузии

В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии обратилась к президенту республики с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2 тысячи леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая.