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Лукашенко назначил уполномоченных главы государства в областях и Минске

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым назначены уполномоченные представители главы государства в областях и Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Уполномоченными представителями главы государства в Брестской области назначены первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;

В Витебской области — председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;

В Гомельской области — управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак;

В Гродненской области — государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;

В Минской области — заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик;

В Могилевской области — глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц;

В Минске — председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.

В соответствии с документом признаются утратившими силу принятые до издания данного распоряжения акты Президента (их структурные элементы) по вопросам назначения и освобождения уполномоченных представителей главы государства в областях и городе Минске.

Лукашенко Александр