Уполномоченными представителями главы государства в Брестской области назначены первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;
В Витебской области — председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;
В Гомельской области — управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак;
В Гродненской области — государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;
В Минской области — заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик;
В Могилевской области — глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц;
В Минске — председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.
В соответствии с документом признаются утратившими силу принятые до издания данного распоряжения акты Президента (их структурные элементы) по вопросам назначения и освобождения уполномоченных представителей главы государства в областях и городе Минске.
Лукашенко назначил уполномоченных главы государства в областях и Минске
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым назначены уполномоченные представители главы государства в областях и Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Уполномоченными представителями главы государства в Брестской области назначены первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;