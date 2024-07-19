Более 73 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала года

По информации пограничного ведомства, в Беларусь с территории Украины прибыли 32 человека, транзитом через Польшу — 57 975, через Литву — 14 396, через Латвию — 1005.



Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 219 900 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 950, транзитом через Польшу — 155 763, через Литву — 42 646, через Латвию — 5 541.