По информации пограничного ведомства, в Беларусь с территории Украины прибыли 32 человека, транзитом через Польшу — 57 975, через Литву — 14 396, через Латвию — 1005.
Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 219 900 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 950, транзитом через Польшу — 155 763, через Литву — 42 646, через Латвию — 5 541.
Более 73 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала года
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларусь въехали 73 408 граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
По информации пограничного ведомства, в Беларусь с территории Украины прибыли 32 человека, транзитом через Польшу — 57 975, через Литву — 14 396, через Латвию — 1005.