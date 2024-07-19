Здесь больше всего пьяных: В Сочи и Краснодаре откроют вытрезвители

В Краснодарском крае могут появиться вытрезвители. Решение об их открытии в Краснодаре и Сочи приняли депутаты ЗСК во время 42-го очередного пленарного заседания.
«Законопроектом предусматривается создание специализированных организаций в городах края с наибольшей численностью населения, в которых выявлено наибольшее количество лиц в состоянии алкогольного опьянения», — отметил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.
По его словам, финансирование вытрезвителей будет осуществляться за счет субвенций из регионального бюджета. Так, на их открытие и организацию в первый год потребуется порядка 145 миллионов рублей, а для полноценного функционирования еще 35 миллионов ежегодно.
Вопрос об открытии вытрезвителей поднят неслучайно. Депутаты полагают, что такая мера будет способствовать уменьшению числа преступлений. К слову, статистика гласит, что каждое шестое преступление на Кубани совершается в нетрезвом состоянии. Кроме того, появление вытрезвителей сможет обезопасить и непосредственного выпившего человека.
О необходимости вытрезвителей в регионе заговорили еще в марте 2024 года. Тогда специальные учреждения планировали открыть в Краснодаре, Сочи, а также Новороссийске.
«Мы проанализировали ситуацию. На всей территории Кубани вытрезвители не нужны, а в городах с большой численностью, а также там, куда приезжают отдыхать туристы, — потребность в специальных местах есть. Там человеку смогут оказать помощь, он не будет находиться на улице, подвергая себя и окружающих опасности», — отметил тогда председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Краснодарского края Николай Петропавловский.
Теперь Новороссийска в списке нет, но Сочи и Краснодар остались. Когда в этих городах откроются вытрезвители, пока неизвестно.