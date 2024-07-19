Такер Карлсон раскрыл подробности личной беседы с Путиным без камер

По словам интервьюера, когда камеры уже были выключены, ему удалось побеседовать с российским лидером вдали от съемочной группы и телохранителей. В личном разговоре с журналистом Путин выразил беспокойство тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.
Со слов Карлсона, Путин разочарован тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. Кроме того, президент РФ заявил, что в администрации США ряд членов с «украинскими корнями» препятствует мирным усилиям, рассказал журналист.
Ранее Карлсон рассказал, что хранит дома подаренную Путиным папку с копиями исторических документов.
В феврале Карлсон побывал в Москве и взял интервью у Путина. Беседа длилась два часа, основными темами разговора были украинский конфликт, отношения России и США, НАТО и Запада. Президент России передал журналисту копии пяти исторических документов.
Напомним, журналист раскритиковал политику президента США Джо Байдена по помощи Украине, назвав ее «средним пальцем» в лицо каждого американца.
Он также высказывал мнение, что только кандидат в президенты США Дональд Трамп и выдвинутый им на должность вице-президента сенатор Джеймс Дэвид Вэнс способны предотвратить ядерную войну.