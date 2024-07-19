Такер Карлсон раскрыл подробности личной беседы с Путиным без камер

По словам интервьюера, когда камеры уже были выключены, ему удалось побеседовать с российским лидером вдали от съемочной группы и телохранителей. В личном разговоре с журналистом Путин выразил беспокойство тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.