Токаев утвердил концепцию развития госслужбы Казахстана на 2024−2029 годы

По мнению разработчиков, дальнейшие меры должны быть нацелены на обеспечение привлекательности государственной службы для талантливых людей, удержания и профессионализации кадров, которых объединяют высокие стандарты патриотизма и добросовестное служение интересам нации (общества) и для этого требуется институциональный пересмотр текущей системы государственной службы. Также они считают, что наряду с усовершенствованием существующих методов необходимо внедрение новых институтов, которые позволят обеспечить стабильность государственного аппарата, более четко и целенаправленно управлять ресурсами и процессами, что, в свою очередь, повысит качество услуг, предоставляемых гражданам.