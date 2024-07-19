Токаев утвердил концепцию развития госслужбы Казахстана на 2024−2029 годы

«Утвердить прилагаемую концепцию развития государственной службы Республики Казахстан на 2024−2029 годы», — говорится в указе Токаев от 17 июля.
Документ уже введен в действие.
«Динамика проводимых реформ, а также масштабы кардинальных преобразований, направленных на модернизацию общественно-политической, социально-экономической жизни страны, улучшение благосостояния граждан, обуславливают необходимость дальнейшего развития государственной службы. Потребность в немедленных и эффективных управленческих решениях приводит к возрастанию ожиданий, предъявляемых к государственной службе», — отмечается в концепции.
В документе представлены ключевые модели и приоритеты развития госслужбы.
«Поиск наилучших механизмов, способных отвечать любым проявлениям общественных запросов, ведет к комбинированию различных моделей и приоритетов развития государственной службы. Опираясь на современные тренды, которые разворачиваются в управленческой практике ведущих стран мира, взят курс на построение государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности. Этот процесс проходит наряду с принимаемыми мерами по кардинальной трансформации и цифровизации административных процедур, отказу от командно-административных подходов в государственном управлении».
Как отмечается, параллельно стартовала работа по переходу к гибридной модели государственной службы, сочетающей в себе лучшие черты как карьерной, так и позиционной моделей, и обеспечивающей баланс между конкурентным подходом и прямым поиском специалистов с учетом их уникального профессионального опыта и потенциала.
«В ходе реализации Концепции развития государственного управления до 2030 года введены новации, направленные на упрощение процесса поступления на государственную службу, сокращение бюрократии и внедрение новой автоматизированной системы отбора кадров. Приняты новые квалификационные требования, обеспечивающие открытость государственной службы для кандидатов из частного сектора, введены новая система оценки деятельности служащих и институт контрактных служащих, проводится отбор в региональные кадровые резервы», — уточнили авторы документа.
По мнению разработчиков, дальнейшие меры должны быть нацелены на обеспечение привлекательности государственной службы для талантливых людей, удержания и профессионализации кадров, которых объединяют высокие стандарты патриотизма и добросовестное служение интересам нации (общества) и для этого требуется институциональный пересмотр текущей системы государственной службы. Также они считают, что наряду с усовершенствованием существующих методов необходимо внедрение новых институтов, которые позволят обеспечить стабильность государственного аппарата, более четко и целенаправленно управлять ресурсами и процессами, что, в свою очередь, повысит качество услуг, предоставляемых гражданам.
«Такие непоколебимые ценности, как чувство преданности интересам страны, осознание долга перед ней, тесно переплетаются с особенностями несения государственной службы и идеалами “Адал азамат”. Необходимость системного и планомерного развития государственной службы требует утверждения стратегического документа», — говорится в концепции.
Отмечается, что в последний раз подобный документ был принят в 2011 году — это была концепция новой модели государственной службы, которая к настоящему времени утратила свою актуальность.
«В рамках данной концепции был сформирован управленческий корпус “А”, закреплено участие наблюдателей и экспертов в конкурсах, введена обязательная оценка государственных служащих и создана автоматизированная информационная система управления персоналом государственной службы. Концепция развития государственного управления, принятая в начале текущего десятилетия, охватывает широкий спектр вопросов, однако лишь частично затрагивает вопросы государственной службы, которые к настоящему времени уже фактически реализованы», — добавили разработчики.
Учитывая изложенное, в новой концепции сформулирована повестка дальнейшего развития государственной службы:
1) формирование модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, выраженной в проактивной, ориентированной на конечный результат, дебюрократичной модели поведения;
2) профессионализация государственного аппарата с использованием гибридной модели государственной службы — прагматичное сочетание средств и способов, нацеленных на профессионализацию государственного аппарата;
3) управление и цифровизация HR-процессов, использование их инструментов лишь в той мере, в которой они способны обеспечить надлежащее и добросовестное выполнение функций государственными служащими, их мотивацию и удержание, а также минимизацию условий и критериев, способствующих профессиональному выгоранию.
Также в документе представлены ожидаемые результаты:
1) повышение удовлетворенности населения работой государственных служащих;
2) обеспечение равного доступа к государственной службе, расширение возможностей привлечения на государственную службу представителей частного сектора;
3) создание института ранней профессиональной ориентации, охватывающего школьный и вузовский уровни;
4) повышение привлекательности государственной службы за счет внедрения горизонтального карьерного продвижения, увеличение заинтересованности государственных служащих в получении новых знаний и навыков;
5) разработка и внедрение мер по повышению удовлетворенности социальным пакетом и мотивационной системой, включая нематериальные аспекты.