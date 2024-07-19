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Какую финансовую поддержку окажут казахстанским студентам: глава Миннауки отчитался перед президентом

Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, передаёт BaigeNews.

Источник: Акорда

Саясат Нурбек представил ряд инициатив и проектов, направленных на развитие системы высшего образования и науки;

сообщил, что на сегодня в стране открыты 25 филиалов иностранных вузов:

  • с зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения;
  • в текущем году начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: Единая добровольная накопительная система «Келешек», «Нацфонд — детям», льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.

отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта:

  • на сегодняшний день в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту;
  • в целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei. В рамках программы «Болашак» планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.

образование