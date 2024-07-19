Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру с выборов и не оставит преемника

«Один из близких к нему [Байдену] людей предупредил, что президент еще не принял решения покинуть предвыборную гонку после того, как три недели настаивал на том, что почти ничто не может заставить его пойти на это. А другой сказал, что реальность вступает в свои права, и что не будет сюрпризом, если Байден вскоре сделает заявление о назначении вице-президента Камалы Харрис своей преемницей», — говорится в тексте.